Realidades y posibilidades sobre los dos técnicos que están cerca del América

Aunque todavía no se publicó ningún comunicado oficial al respecto, en América de Cali ya es decisión tomada la salida del técnico Alexandre Guimaraes, quien fue campeón de la Liga en diciembre contra el Junior de Barranquilla y se había ganado el respeto de propios y extraños en Colombia por su buen trabajo y servicio.

El contrato de Guimaraes vence el próximo 14 de junio y Tulio Gómez aseguró que América no tenía los recursos económicos para pagar el alto salario de él y su cuerpo técnico, además de no llegar a un acuerdo para resolver diferencias y prefirieron suspender su contrato para luego comunicarle que no va más.

Al instante, se conocieron las dos posibilidades reales que maneja América de Cali para remplazarlo. El primero es Jersson González, quien trabaja con las divisiones menores del club y fue un ídolo como futbolista. Ya tuvo como experiencia un corto pasaje el año anterior en el final de la fase regular y los cuadrangulares del primer semestre ras la salida de ‘Pecoso’ Castro y dejó buenas sensaciones en el manejo de grupo, pero no tanto como estratega. La ventaja que tiene Jersson es que en los últimos meses trabajó muy de cerca con Guimaraes y podría tomar el proyecto.

El otro nombre, que luce más probable como nuevo técnico es Juan Cruz Real, el argentino estuvo cerca de llegar al América antes que Guimaraes, pero la opinión pública ejerció mucha presión para que no fuera así y decidieron dejar a Jersson como interino. Su último equipo fue Jaguares de Córdoba donde salió pro malos resultados, pero es un hombre del gusto de Tulio Gómez, donde él mismo lo ha reconocido.

En América parecen no tener afán para escoger al nuevo timonel, teniendo en cuenta que el fútbol profesional colombiano se reanudará hasta la primera semana de agosto si se cumplen todos los protocolos logísticos y sanitarios; por ello, el presidente Mauricio Romero manifestó que aproximadamente en un mes se tomará la decisión sobre quién será el timonel del primer equipo de América de Cali.