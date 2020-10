Reapareció Omar Pérez y dio pistas de cómo sería su regreso a Santa Fe

Aunque su salida no se dio como lo esperaban los hinchas, Omar Pérez es el hombre más importante en la historia reciente de Independiente Santa Fe tras ganar nueve títulos oficiales y ser el líder futbolístico de un equipo que supo imponerse a nivel nacional e internacional.

El exfutbolista argentino ahora administra una escuela de fútbol y un restaurante en Bogotá, pero sueña con seguir vinculado al mundo del fútbol profesional y no descarta regresar a Santa Fe en otro rol.

Lea también: Molestas declaraciones de Reinaldo Rueda por el VAR en las Eliminatorias

Así lo contó en el programa radial argentino ‘Ataque Futbolero’: "Me quiero preparar muy bien para ser técnico, me gustaría mucho en Santa Fe, pero sino, en otro club", señaló en primera medida.

Posteriormente, recordó lo importante que él es para el club albirrojo: "Santa Fe, después de 37 años sin ganar títulos, ganó 9 en 14 finales… Tengo un restaurante en Bogotá y cuando la gente de Santa Fe va, se pone a llorar. El hincha es muy pasional. Me siento orgulloso de ser parte de su historia".

De interés: Show de goles: emotivo empate entre Paraguay y Perú abrió las Eliminatorias

Luego recordó su paso por el fútbol argentino: "Boca es un club que te abre las puertas. Es un club que no sólo te hace ganador, sino que te forma como humano… El pase que me hizo Riquelme en la Bombonera frente a Belgrano, pasó por 400 piernas. Filtró la pelota por donde parecía imposible y me la dejó servida".

Y cerró hablando sobre su otra pasión, el baloncesto: "Siempre creí que jugué mejor al básquet que al fútbol. Me crie jugando al básquet. Tenía el club a pocas cuadras. Michael Jordan es mi ídolo".