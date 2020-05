"Recibí un par de llamadas y él no es costoso": Agente de Guimaraes alerta al América

“La plantilla parece que no se puede mantener, todo es cambiante. El contrato con Guimaraes vence el 15 de junio. Nosotros nos acomodamos al presupuesto de América al inicio… Nosotros hemos querido retocar el tema económico; no tenemos plan 'B'. Espero reajustar sin perjudicar las partes. América de Cali decía que manejaba el cuarto o quinto presupuesto de la liga y no somos costosos”, enfatizó el empresario.

Continuó exponiendo la situación en el club vallecaucano: “Preocupa que titulares puedan desaparecer. Pero no es motivo para dejar América. El que diga lo contrario no conoce a Guimaraes. Cabe la posibilidad de firmar por 6 meses y está hablada”.

Y cerró develando que hay otros clubes interesados en el estratega, pero que, por ahora, en sus planes no está partir de Cali: “Hemos recibido un par de llamadas después del triunfo contra la Universidad Católica, pero no hay un plan B. No especulamos. El corazón está dispuesto para seguir el proyecto con América”.