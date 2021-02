Junior de Barranquilla sufrió su primera derrota en la Liga BetPlay Dimayor I-2021 al caer 0-1 en su visita a La Equidad en compromiso de la cuarta jornada que se disputó en el estadio Héctor ' El Zipa' González de Zipaquirá.

Al término del encuentro, Luis Amaranto Perea, director técnico del conjunto 'rojiblanco', aseguró que empezar perdiendo en tan solo dos minutos cambió considerablemente los planes de sus dirigidos.

"Sabíamos que iba a ser complejo porque ellos son un equipo intenso. La altura es un tema que lógicamente nos pesa y empezar al segundo minuto perdiendo nos afecta mucho más. Intentamos y al final competimos lo mejor que pudimos", afirmó.

Perea se refirió a la dificultad que tuvo Junior para generar peligro en el arco rival, a pesar de haber tenido el dominio de la pelota por bastantes minutos.

"El análisis es que intentamos a través de superioridades por dentro, queríamos superar duelos por fuera pero fue complejo. Ahora no se puede hacer un análisis porque ahora todo parece excusas. Lo que te puedo decir es que nunca encontramos espacios para los duelos", indicó.

El estratega habló del estado del terreno de juego del estadio de Zipaquirá pero no quiso ponerlo como excusa.

"La cancha, sin duda, no nos permitió. Es la primera vez en un campo como estos, ellos ya habían jugado antes", puntualizó.

Finalmente, Perea afirmó que al jugar con Miguel Ángel Borja y Carmelo Valencia pretendía aumentar la presencia ofensiva, pero su equipo no logró ejecutar la idea.



"Con dos delanteros queríamos amenazar, pero no se dio. Por encima de todo me voy satisfecho con la respuesta de los muchachos, lastimosamente no alcanzó", dijo.