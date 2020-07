Referente de Nacional en la Libertadores de 2016 mostró su deseo de volver

Alexander Mejía, exfutbolista de Atlético Nacional y uno de los jugadores más queridos por la afición verdolaga, no esconde su deseo de volver a la institución antioqueña y nuevamente hizo evidente su intención en medio de una charla convocada por el equipo, para celebrar con los jugadores campeones de la Copa Libertadores 2016, los cuatro años de la consecución de este título en el que el volante fue protagonista.

Actualmente en Libertad, Mejía ha demostrado en varias oportunidades que quiere regresar al cuadro 'verdolaga', sin embargo, la posibilidad no se ha dado y en esta nueva oportunidad le fue imposible esconder su intención, aunque lo hizo entre las risas de sus compañeros y el propio jefe de prensa del equipo, quien moderaba la rueda de prensa.

"Yo lo he dicho en anteriores ocasiones y entrevistas que me han hecho: Nacional es el amor de mi vida, es todo para mí. Lo que yo viví y lo que entregué a Nacional fue algo que cada día disfruté al máximo. No sabemos qué pueda pasar más adelante, si 'Pacho' (Francisco Nájera) me da la 'bendición' de volver", aseguró entre risas propias y de sus compañeros el volante de marca que se convirtió en un estandarte del equipo de Reinaldo Rueda.

Y luego agregó: "Viví años espectaculares, soy feliz y siempre lo voy a recordar. Siempre que veo fotos, videos y todo eso, me mueve. Mi esposa sabe que cuando veíamos a Nacional siempre decíamos que ojalá se me diera la oportunidad de jugar ahí algún día y, aunque yo lo veía lejos, se me dio la posibilidad de ganar todo ahí. Cuando yo llegué fue duro, salíamos puteados, la gente no nos quería, pero fue tranquilidad para llevar las cosas, aguantamos, tuvimos la personalidad suficiente y se volvió a que la gente se reencontrara con nosotros".