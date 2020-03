Referente del Deportivo Cali contó lo que piensan sobre la reducción de salarios

Y luego confirmó que él sí estaría de acuerdo en caso que el presidente Marco Caicedo lo proponga: “Esto va a traer un cambio en el fútbol y ojalá que el deporte lo pueda superar rápido. Yo lo tendré que hablar con mi representante y mis compañeros para poder ayudar al club porque va a ser difícil. Los más grandes del club no hemos hablado este tema para nada, vamos a esperar y ver qué solucionan; no nos vamos a hacer mala sangre por algo que no ha sucedido. Sin duda que los clubes lo pueden hacer, lo necesitan y es entendible; es una cosa social que pasa en cualquier trabajo. Yo siempre estoy abierto a hablar y colaborar”.

También explicó cómo viven la difícil situación con sus compañeros de equipo: “Todos los días tenemos contacto virtual, tenemos una aplicación que hace el ‘profe’. Hay tres o cuatro grupos, nos mandan la información online y estamos entrenando todos los días juntos, siendo conscientes de lo que está pasando”

“El fútbol pasa a un segundo plano, viendo todas las lágrimas que caen en todo el mundo, de verdad asusta. Yo me pregunto todas las noches qué va a pasar, de verdad esto es complicado. Hay que tomárselo así, el deporte es secundario en este caso; no es nada menos que la vida, hay que respetar lo que dicen los médicos”.