¿Renunció Álvaro Rius a la dirección deportiva de América?

Confusión en el América de Cali. Según trascendió en redes sociales, el director deportivo del conjunto ‘escarlata’, Álvaro Rius, habría presentado su carta de renuncia a la junta directiva del equipo bicampeón de Colombia.

No obstante, en una entrevista concedida al periodista Oscar Rivas, el propio dirigente del conjunto vallecaucano desmintió lo que circula en las redes sociales: “No, no es cierto. De hecho, esta mañana estaba hablando con el profe Juan Cruz (Real) por el tema de la nómina; con el jefe de ‘scouting’ por unos jugadores que estamos analizando y ahora tengo una reunión con Mauricio (presidente del América de Cali), por lo cual no he renunciado al club”.

Hay que recordar que América se está preparando para las competiciones que tendrá en frente, por lo cual busca defender el bicampeonato del fútbol colombiano y la Copa Libertadores donde el cuerpo técnico, directivos e hinchas esperan realizar una buena campaña con la nómina que tienen.

No obstante, hay algo que preocupa en las arcas de los ‘Diablos Rojos’ y es la presunta salida de su joya, Duván Vergara, quien tendría ofertas de diferentes ligas de Sudamérica. Su técnico Juan Cruz Real espera seguir contando con él: “El club está esperando que se resuelva la situación de Duván Vergara; cuando tienes un jugador que marca diferencia y el club necesita vender, tienes que estar abierto a eso", dijo el nuevo asistente Leo Felicia al 'Supercombo del deporte’ de RCN Radio Cali.

