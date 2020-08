Representante de Rangel recomendó un delantero del exterior a Tulio Gómez para América

Los últimos días del mercado de fichajes en el fútbol profesional colombiano han estado movidos por cuenta del América de Cali y su intensa búsqueda de un delantero para suplir la ausencia de Michael Rangel a escasas semanas de reanudar la Liga Betplay y la Copa Libertadores.

Rangel era el goleador de América, pero Tulio Gómez decidió no retenerlo porque no tenía cómo pagar un millón de dólares a Junior por su pase. Así las cosas, el directivo le pidió al representante del atacante que le recomendara otro para reforzar su equipo, esto por la buena relación entre ambos.

"Cuando salió Michael Rangel de América de Cali, Tulio Gómez me dijo que le recomendara un delantero, le di el nombre de Sebastián Herrera, y me contestó que no. Hoy el jugador está muy bien en Macará de Ecuador”, contó Alex Ríos, agente de Michael Rangel, en diálogo con ‘Supercombo del Deporte’ de RN Radio Cali.

Herrera es un delantero colombiano de 25 años que debutó como profesional en Real Santander (hoy Real San Andrés) de la segunda división del FPC. Posteriormente defendió los intereses de Alianza Petrolera, Barranquilla FC, Junior, Jaguares de Córdoba, Atlético Huila y Cortuluá. Hoy milita en Ecuador y tiene un registro de 6 goles en 8 cotejos de liga.

Cabe señalar que este delantero sí estuvo en la consideración de América, pero, según las palabras del técnico Juan Cruz Real, necesitan alguien del medio local para que no le cueste la adaptación (aunque Herrera conoce el FPC). Los candidatos en el escarlata por ahora son César Arias de Alianza Petrolera y Gustavo Torres de Nacional; sin embargo, las negociaciones se han visto afectadas.