Reversazo y polémica entre Junior y Carmelo Valencia con un sorpresivo anuncio

Junior de Barranquilla es uno de los equipos que menos noticias ha generado en el marco del pálido mercado de fichajes del fútbol colombiano donde se conocen más salidas que llegadas finalizando el mes de junio. sin embargo, adelantaba negociaciones con Carmelo Valencia para que continuara en el elenco 'tiburón'.



Teniendo en cuenta el buen desempeño que tuvo en Junior y el buen concepto en el que lo tenía Julio Comesaña, la semana pasada se hablaba sobre la inminente renovación del contrato del atacante, quien llegó libre por seis meses con opción de extenderlo seis más. sin embargo, ahora se conoció que no llegaron a un acuerdo económico y el atacante se despidió a través de su cuenta de Instagram.



"Hoy quiero darle gracias primero a Dios, segundo a la vida y a Junior de Barranquilla por abrirme las puertas de esta gran institución, darle gracias al 'profe' Comesaña por confiar siempre en mí, gracias a cada uno de mis compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico y utileros por todo el aporte que dieron para mi crecimiento personal y profesional. Hoy me despido triste por que no pude mostrar todo mi potencial, pero me voy tranquilo por que siempre intente darlo todo por estos colores", señaló en primera medida el saliente delantero del Junior.



"Gracias a toda la hinchada por el cariño que me brindaron en tan poco tiempo, les deseo lo mejor y quiero que sepan que siempre estarán en mi corazón. ¡Vamos arriba, tiburón!", cerró Carmelo en su red social, quien ahora será jugador libre en el mercado.