Ricardo Márquez contó la verdad de las ofertas en Europa y de Atlético Nacional

Sobre las versiones donde decían que él no quería llegar a Millonarios por partir hacia el fútbol de Portugal, Ricardo Márquez hizo sus respectivas aclaraciones: “Todos los jugadores quieren estar en Europa, entonces yo creo que ahí de pronto muchos se equivocaron. Había una oferta (Nacional Madeira), pero al final no se llegó como era y no se pudo concretar… Luego viene Millonarios, hace una oferta que sí se pudo concretar y yo con todo el amor del mundo la acepté porque ya conozco la institución, estuve acá y sé lo que es vestir la camisa de un equipo grande como Millonarios”.

De interés: Alfredo Morelos ahora tiene una tentadora oferta en la Premier League

También habló sobre el interés que tuvo Atlético Nacional en su fichaje: “Sí fue cierto el interés de Nacional, pero no llegaron a un acuerdo, algo como lo que pasó con el equipo de Europa; así son las cosas en el fútbol, de pronto no se terminó la negociación. Pero, la verdad, como dije, yo estoy enfocado en Millonarios”.

“Yo nunca dudé de venir a Millonarios porque sé que es una gran institución y todo lo que abarca. Hubo muchas especulaciones y no es cierto, no sé qué más decir porque todo lo toman a mal. No es cierto que yo menosprecié al equipo, sé dónde estoy y lo que tengo que demostrar”.

Vea aquí: Certera respuesta de Juan Cruz Real para sus críticos en América de Cali

Y cerró recordando algunos detalles de cuando estuvo en Millonarios jugando en la cantera del club: “Yo llego acá por una selección regional con Magdalena, vieron condiciones en mí y me trajeron… después de un año cambian de coordinador de divisiones menores y ahí al nuevo DT no le gustó lo que habían visto en mí… yo no le echo la culpa a nadie, simplemente no le llené las expectativas; entonces ahí hubo inconvenientes, me dijeron que jugara de defensa y en fin… ya son cosas del pasado. Volví a Santa Marta donde me acogió Unión Magdalena”.

Asimismo, Márquez agradeció las oportunidades que le dio Hárold Rivera, actual técnico de Santa Fe, cuando él estuvo en Unión Magdalena. Por otro lado, se refirió a Alberto Gamero como una gran persona y entrenador al que había conocido en Santa Marta y con el que tiene una buena relación por ser de la misma región.