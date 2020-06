Ricaurte abre las puertas para salir del Medellín a otro grande de Colombia

Andrés Ricaurte es la gran figura del Independiente Medellín hoy en día. El futbolista se ha ganado la confianza del cuerpo técnico y es pieza fundamental en el andamiaje del equipo 'poderoso'.

Sobre su futuro, el volante no sabe qué pasará, lo cierto es que piensa en poder seguir aportándole lo mejor al DIM; aunque en una entrevista con 'Habla Deportes' confesó que le abriría las puertas a otro club grande de Colombia, en este caso sería el Junior de Barranquilla.

Esto, según explica Ricaurte, porque tiene una deuda pendiente con el cuadro 'tiburón', puesto que en su momento iba a ser fichado, pero no pasó los exámenes médicos y por eso terminó llegando al 'Poderoso de la montaña'.

“Se ha rumorado mucho, simplemente fue que en Junior no pasé los exámenes médicos. Junior decidió que por eso no me contrata y así fui a Medellín. Soy muy agradecido porque en los días que estuve ahí fui muy bien tratado", indicó.

El volante no escondió su agradecimiento con el equipo barranquillero, aunque no pudo jugar allí; esto también tiene que ver porque uno de los ídolos del Junior, como es el ‘Pibe’ Valderrama, habla muy bien del juego de Ricaurte, e incluso lo ha pedido para la Selección Colombia.

"Que un equipo como Junior se fije en ti es muy importante (...) Estoy agradecido con Junior por pensar en mí para hacer parte de un gran equipo como ellos. Yo disfruto donde estoy, pero no me cierro las puertas en ningún club Si en algún momento se da la posibilidad para volver a Junior también me encantaría... Es uno de los más grandes e importantes del país, con una ciudad encantadora", concluyó.