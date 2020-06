Ricaurte se arrepiente de decir que quiere jugar en Junior y envía mensaje a hinchas del DIM

Andrés Ricaurte, jugador del Independiente Medellín, había lanzado unas polémicas declaraciones donde asegura que le gustaría ir a jugar al Junior de Barranquilla, ya que en su momento el cuadro 'tiburón' lo quiso, pero la contratación no se pudo dar.

Mire acá: ¿Andrés Ricaurte iría a Nacional? El jugador del DIM aceptó su "cariño" hacia el verde

“Se ha rumorado mucho, simplemente fue que en Junior no pasé los exámenes médicos. Junior decidió que por eso no me contrata y así fui a Medellín. Soy muy agradecido porque en los días que estuve ahí fui muy bien tratado", indicó en 'Habla Deportes'.

Sin embargo, estas palabras lo convirtieron en un blanco de críticas por parte de los hinchas del Medellín, por eso el jugador tuvo que salir en su cuenta de Twitter a retractarse de lo mencionado.

"Reconozco que no fue la manera correcta de expresarme. Mi pasión por el fútbol no depende de los colores y por eso siempre he dicho que disfrutaría en cualquier lugar donde tenga la posibilidad de jugar", dijo el futbolista.

Puede ver: Ricaurte abre las puertas para salir del Medellín a otro grande de Colombia

El mediocampista cerró su mensaje al resaltar que su compromiso con el Independiente Medellín es muy grande, y por eso quiere ganar varios títulos con el 'poderoso' antes de irse de la institución.