Rifle Andrade le 'tira' piedras al fútbol colombiano por la falta de protocolos

Andrés 'Rifle' Andrade, futbolista de Atlético Nacional, habló en rueda de prensa virtual y aseguró que le preocupa la forma en la que se está manejando el fútbol en el país. De igual manera, consideró que no le parece justo que aún no se hayan puesto de acuerdo las partes para poder regresar a los entrenamientos y envió un mensaje claro a los clubes del país que aún no han adelantado los protocolos.

Sobre la ansiedad de cara a la vuelta, afirmó: "La incertidumbre es cada vez mayor, sacan comunicados pero no toman una decisión como tal, así que es preocupante el manejo que se le está dando al fútbol colombiano. Nosotros estamos preparados para volver hace más de un mes, pero no han dado el aval para poder hacerlo, entonces ha sido una situación difícil para trabajadores, entrenadores y todos los que amamos el fútbol".

Y luego se despachó contra los equipos que no han avanzado en sus protocolos: "Nacional no está un paso adelante, los otros están un paso atrás porque hemos estado mucho tiempo encerrados y ellos no han sido capaces de tener un protocolo determinado en cada equipo para regresar. Así que es un poco preocupante esta situación".

Respecto al afán de regresar y la forma en la que lo asume, afirmó: "Es una situación diferente, tenemos muchas ansias de jugar, de estar en la cancha con los compañeros y son muchos los deseos. Pero tengo preocupación no por el virus, sino por la forma en la que se están manejando las cosas en tanto tiempo que llevamos encerrados, en cuarentena y no se ha podido tomar una decisión pese a que el gobierno ya dio el alta hace muchos días. Todos tenemos los deseos de jugar, con precauciones para proteger a nuestras familias, pero ya todos tenemos la determinación de volver a competir".

Hablando de sus compañeros que dieron positivo, Andrade agregó: "Los compañeros que salieron positivos están muy bien y estamos esperando que en la próxima salgan negativos". Cerrando la charla, reafirmó lo dicho en primera instancia: "No sabemos cuándo vamos a volver, no tienes un día y siempre dicen que el protocolo, que las pruebas y todo está lleno de incertidumbre".

Finalmente, sentencia: "En lo personal me ha creado muchísimas dudas este tema de la pandemia, tengo muchas dudas en la forma en que se ha manejado, en lo que se ha dicho, en lo que se publica. Pero cómo no vuelven a entrenar los jugadores que dieron negativo y que están al aire libre, pero sí se va a un centro comercial, así se laven las manos, tengan tapabocas, pero con un espacio más pequeño y las personas van al supermercado que es más lleno; para mí el fútbol tendría que haber regresado hace bastante tiempo como se ha hecho en otras partes".