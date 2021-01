River aprieta la marcha: lo último en la novela Palavecino y Cali

La novela River Plate, Agustín Palavecino y Deportivo Cali sigue generando varias dudas acerca del futuro del volante argentino. En las últimas horas se ha dicho que el equipo ‘Millonario’ ha puesto sobre la mesa la suma de 500.000 dólares por el préstamo de una temporada, pero el cuadro ‘azucarero’ no está interesado en la oferta.

Por tal razón, el presidente de la institución vallecaucana Marco Caicedo entregó unas declaraciones a TyC Sports sobre el caso real de esta novela: “Nosotros no estamos interesados en el préstamo, queremos una venta y ese es el tenor de la negociación. Es nuestro referente en este momento y estamos apostándole a un proyecto deportivo, al título de la liga este año. Él es la joya de la corona”.

Por otra parte, Caicedo resaltó que “tener un jugador (Palavecino) en la mira de un referente continental y mundial como River es motivo de orgullo. A Agustín lo trajimos de Platense, fue un jugador apuesta. Lo analizamos, creímos en él, sabemos de sus capacidades y gracias a Dios ha florecido de buena manera. Tener este interés la verdad que nos enaltece”.

Además, el presidente ‘azucarero’ reconoció que River Plate no es el único club que está tras los pasos de Palavecino, ya que desde “Bélgica, México, Portugal y Brasil han preguntado por Agustín. Estamos en conversaciones con todos. Hasta que no llegue una oferta formal no va a pasar nada, pero hay buenos indicios”.

Finalmente, reveló el consejo que le brindó al joven argentino, quien desea ir a jugar con el conjunto de Marcelo Gallardo: “Creció a escasos metros del Monumental como hincha de River y su sueño de niño es jugar ahí. Él lo manifestó y no se puede ocultar. Sin embargo, yo le pedí mucha paciencia. Que confíe en mí y que se asesore. Estos temas no se llevan a la carrera y las partes interesadas tienen que ganar”.