Rodallega le abre la puerta a otro grande del fútbol colombiano

El delantero colombiano Hugo Rodallega se ha destacado ampliamente en el balompié internacional. El jugador actualmente milita en el Denizlispor de la Superliga de Turquía y con 34 años todavía no sabe qué le deparará el futuro, pues podría dar un giro a nivel deportivo.

Sobre esto, el futbolista dialogó en un Instargram live con Blas Pérez, recordando el paso por el Deportivo Cali en 2005, año cuando quedó campeón con la escuadra ‘azucarera’ del fútbol colombiano. A propósito de su futuro, el goleador abrió la puerta para ir a jugar al onceno caleño si se dan las cosas en un momento dado.

"Yo soy un tipo que me gusta dejar huella donde voy, respetar para que me respeten, no cierro la puerta para volver al Cali, es mi trabajo y es a lo que me debo. De momento le diría que no le cierro la puerta, no estoy diciendo que voy a volver o no, pero no le cierro la puerta. Yo soy un jugador profesional", declaró Rodallega.

Con el Cali, el delantero fue goleador del torneo finalización de 2005 con 12 goles, luego su fútbol lo dio a conocer para ir al balompié del exterior y potenciar su rendimiento hasta ser hoy en día uno de los futbolistas con mayor recorrido internacional en Colombia.

Con la Selección Colombia estuvo presente en las Eliminatorias rumbo a Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, no obstante, no fue tenido en cuenta en el proceso con José Pékerman rumbo a Brasil 2014 y Rusia 2018.