Rodallega y la sorpresa que le prepara a los hinchas del América de Cali

Hugo Rodallega volvió a expresar su sentimiento por el América de Cali, club del cual se ha declarado hincha de toda la vida. El jugador ha sonado en varias ocasiones para reforzar la nómina escarlata, así hasta ahora no haya podido concretar el fichaje del vallecaucano.

Por eso, el jugador de 34 años reiteró su intención de ser parte de los ‘diablos rojos’ en los próximos meses. Esto, a pesar de que también ha tenido ofertas de otros clubes del fútbol colombiano.

De hecho, Rodallega señaló que será una sorpresa el día que firme contrato con el América de Cali. “ Eso va ser una sorpresa. Nadie se va dar cuenta de cuando firme con la ‘mecha’. No quiero terminar ahí, quiero jugar ahí por el tiempo que me permitan: un año, seis meses. No sé por cuánto pueda firmar con el América, pero quiero realizar este sueño “, dijo el delantero en entrevista con el canal Win Sports+.

Cabe indicar que Hugo Rodallega ha llevado a su carrera deportiva durante los últimos años en el fútbol de Turquía. El jugador, más allá de su experiencia, no se ha visto afectado por las lesiones típicas de un futbolista de alto rendimiento a su edad.

“He corrido con la suerte de mantenerme bien físicamente, de estar fuerte. También he tenido la suerte de no tener lesiones fuertes o graves que me saquen durante mucho tiempo. He estado activo y la continuidad es fundamental para uno como jugador. La lesión que tuve hace poco era para más tiempo pero me encontré con buenos doctores. Hoy en día me siento muy fuerte y la edad no es un impedimento.” afirmó el ex Wigan de Inglaterra.