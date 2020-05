Román Torres es considerado para muchos seguidores de Millonarios como un ídolo por lo que dejó en el terreno de juego, su entrega, liderazgo y el gran fútbol mostrado en el título de la estrella 14 en 2012. Asimismo, el jugador siempre ha confesado su amor hacia el onceno azul, nunca lo ha negado; sin embargo, contó que quiso jugar en su momento para un rival histórico del 'embajador'.

En entrevista con 'Nexo ESPN', Torres aseguró que siempre le interesó representar los colores del América de Cali, pero nunca se animó por el "amor" que siente hacia Millonarios.

"Un equipo en el que quise jugar fue en América, pero mi corazoncito es azul", dijo tajantemente el zaguero mundialista en Rusia 2018 con la Selección de Panamá.

"Millonarios es el equipo que llevo en el corazón, con todos los equipos en los que estuve estoy agradecido, porque me abrieron las puertas y La Equidad para mí también es uno de los equipos que llevo en el corazón, pero mi corazoncito es azul”, agregó Torres.

Cabe recordar que Román Torres quería regresar a Millonarios en el pasado mercado de fichajes, pero la negociación no se pudo dar. No obstante, no se cierra la posibilidad para que un día logre regresar a la escuadra 'albiazul'.