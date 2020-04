'Sachi' Escobar y por qué le dijo 'no' a Nacional antes de llegar Osorio

Durante el diálogo, Escobar reconció su cariño por la institución: "Yo me hice en Nacional como jugador y tuve pasos como asistente técnico, como entrenador y en todas las facetas he sido campeón con el club. Fui campeón en 1981. Yo tenía contrato a los 16 años con Atlético Nacional y era jugador de la Selección Antioquia, con el equipo profesional entrenaba de lunes a viernes. Me tocó vivir todo el kinder de Juan Osvaldo Zubeldía. Después fui campeón en el 99 como asistente del 'profe' Suárez y después en 2005 y 2011 como entrenador, así que se me pone la 'piel de gallina' cuando pienso en volver a Nacional".

Tras esto, se refirió a la posibilidad que tuvo de volver al equipo en 2019: "Al día de hoy no han coincidido los tiempos. El año pasado me llamaron, tuve una conversación con el presidente de Atlético Nacional y me dijo que era un candidato con mucha opción de dirigir al equipo si me interesaba. Yo le dije que en ese momento tenía un contrato con la gente de Universidad Católica de Quito, que no lo podía cortar. Sin embargo, en la vida todo tiene sus tiempos y vamos a ver cuándo se da la posibilidad de regresar al país".

Sobre su actualidad, 'Sachi' señaló: "Estoy muy contento aquí en Ecuador pues se me está dando una oportunidad que venía buscando hace mucho tiempo, dirigir a un equipo de fútbol por un mínimo de tres años; en mayo cumplo dos años y medio. Algo que en Colombia no es común. Por eso, la idea de estar acá es realizar este proceso, potenciar al equipo y el reconocimiento a nuestro trabajo.

Finalmente, aseguró que siempre hay ganas de dirigir a Nacional: "A uno le dicen Nacional y no hay quien no quiera dirigirlo, pero todo tiene sus momentos, por eso le agradezco a todos por los mensajes que me envían, pues así como hay cariño de los hinchas hacia mi, yo también tengo un cariño muy especial hacia todos ellos".