Salida de Duván Vergara y el caso Carlos Sierra: habló una voz oficial en América

En medio de un pálido inicio de temporada, en América de Cali están a la expectativa de cerrar detalles de su mercado de fichajes donde hay varios jugadores en lista de salida y se siguen buscando refuerzos. Mientras tanto Juan Cruz Real trabaja con los jugadores que puede y piensa en su debut de Copa Libertadores en abril

Bajo ese contexto habló Leo Felicia, asistente de Juan Cruz Real en América, y comentó detalles de varios jugadores, así como las ideas que tienen futbolísticamente para este semestre con el elenco escarlata que busca defender su bicampeonato y avanzar a octavos en Copa Libertadores.

Sobre el posible fichaje de Stiven Mendoza, comentó en el ‘Supercombo del deporte’ de RCN Radio Cali: “Tiene muy buenos números, puede jugar por ambos costados, Juan Cruz habló con él, y le demostró que quiere estar acá, el jugador quiere ser visto para Selección Colombia y ahora estamos a la espera de cómo avanza la negociación".

También dio detalles respecto a la posible salida de Carlos Sierra: “Es patrimonio del club, si él está convencido de querer quedarse, lo tenemos en cuenta, nosotros no estamos contando con él, porqué si firma planilla no va a poder salir luego, todo depende lo que él tenga en su cabeza para su futuro".

“El club está esperando que se resuelva la situación de Duván Vergara; cuando tienes un jugador que marca diferencia y el club necesita vender, tienes que estar abierto a eso", agregó Felicia.

También le preguntaron por su opinión de la continuidad de Héctor Quiñones: “es un jugador de mucha jerarquía, que las lesiones no lo han dejado ser más de lo que ha mostrado, siempre lo tuvimos en mente, lo planteamos a la dirigencia, por su profesionalismo, lo hablamos y contamos con él".

En cuanto al presente futbolístico de América, contó: "Nosotros competimos a un nivel muy alto en Libertadores, en Brasil y de local tuvimos buena competencia, pero el presupuesto que tenían nuestros rivales y la jerarquía de sus jugadores, se hace más difícil competir… A nivel de juego creemos que podemos dar más, por más que sea los mismos intérpretes y el mismo cuerpo técnico, son nuevos objetivos, es difícil ‘remotivar’ un equipo cuando ha conseguido lo máximo".

"Hay que mantenernos firmes, con los pies en la tierra, entendiendo al hincha, pero hay que tener paciencia, hemos demostrado que tenemos capacidad para trabajar, estamos en un momento de construcción nuevamente… No somos un cuerpo técnico que llega un jugador al equipo y le damos la camiseta de una vez, deben ganársela y sufrir, porque si no, no la van a valorar”, cerró Felicia.