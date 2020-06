En medio de la difícil situación del fútbol colombiano, son varios los clubes que se han tenido que mover en lo que respecta a su plantel, sufriendo altas y bajas que pueden afectarlos de cara a lo que viene. En el caso de Santa Fe, el golpe más duro que recibiría el cuadro cardenal es la partida del argentino Fabián Sambueza, futbolista clave para el técnico y para el equipo en general, quien termina su contrato y cuya renovación luciría complicada.

Sin embargo, lo de Sambueza no es lo único, pues también se especuló mucho con la salida de Edwin Herrera, quien tenía una buena oferta, pero según el propio presidente del cuadro rojo de la capital colombiana, su empresario impidió su partida hacia el fútbol del exterior, complicando al club y asegurando que el salario no era el esperado, situación que parece que no cayó nada bien en el equipo.

"Estamos esperando la renovación con Sambueza y que todo siga su rumbo. Que todo salga bien y no hacerlo corriendo, para no cometer errores. No hay jugadores que puedan salir de la institución; en el caso de Edwin Herrera, había una oferta, el empresario de él se opuso a la negociación y desafortunadamente para el club se dañó la negociación y el empresario nos impidió concretar el negocio. Era con Pumas de México", aseguró Eduardo Méndez en charla con 'Planeta Fútbol' de Antena 2.

De igual manera, se refirió a las situaciones de Fainer Torijano y José David Moya, quienes tienen presentes diferentes. "Torijano está entrenando con el equipo, pero él nunca se acercó a la oficina así que se le debe responder por el contrato y después se verá". Después sobre el regreso de Moya a la institución afirmó: "De Jose David Moya se dijo que si no llegaba a un acuerdo con la institución debía volver a Santa Fe y no más. Yo hablé con el Senador (Camargo) pero no se ha avanzado al respecto".