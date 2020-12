Santa Fe nunca remontó series de tres goles en su historia: lo que dicen los datos

Independiente Santa Fe se ha encontrado ante un inesperado revés luego de ser goleado por América de Cali en la ida de la final de la Liga Betplay. Tres goles de desventaja tiene el elenco capitalino para el cotejo de vuelta del próximo domingo y desde ya los jugadores y el cuerpo técnico aseguran que harán todo lo posible por lograr la épica remontada.

Sin embargo, no es tarea sencilla. Santa Fe ha tenido dificultades para remontar serias adversas en los últimos años, en diferentes instancias y hasta por un gol; incluso fue gratificante la clasificación ante Pasto en cuartos de final por este contexto; con dos goles en contra ha sufrido más y en los registros revelados por 'Datos Santa Fe' en twitter no hay una épica de tres goles.

La primera en la línea de tiempo data de la Copa Colombia de 1952. Santa Fe perdió 6-2 el partido de ida en Cali y el juego de vuelta dejó un 1-1 en Bogotá para la eliminación ‘Cardenal’ en octavos de final.

Otra serie de tres goles muy recordada en la reciente historia de Santa Fe fue en los octavos de final de Copa Libertadores 2006. El rojo cayó 3-0 en México ante Chivas de Guadalajara y la revancha en Bogotá fue un 3-1 a favor que no le alcanzó para avanzar en un memorable partido con la cancha de El Campín hecha barro.

La tercera serie negativa del ‘cardenal’ por tres goles fue en la Copa Colombia del 2019, en plena crisis. Nacional ganó cómodamente 3-0 el partido de ida y la revancha en Bogotá dejó un 2-0 a favor del león que estuvo al borde de la épica remontada en uno de los primeros partidos de Hárold Rivera como DT rojo.

