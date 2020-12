Santa Fe publicó resultados de pruebas covid 19 antes de la final ante América

En el marco de la gran final de la Liga Betplay, en Independiente Santa Fe había gran hermetismo y precaución en aras de evitar contagios de coronavirus en sus jugadores pensando en los partidos definitivos del 20 y 27 de noviembre; esto para evitar bajas sensibles en la plantilla, más allá de las lesiones que tiene en curso.

Así las cosas, este jueves Santa Fe realizó pruebas de coronavirus a todo el plantel de jugadores y cuerpo técnico, con la buena noticia que no tiene ningún jugador contagiado con el virus y Hárold Rivera tendrá a disposición todo su plantel para los dos cotejos.

“Dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos, el día miércoles 16 de diciembre se realizaron las pruebas PCR a nuestro equipo profesional, arrojando cero casos positivos para COVID-19”, anunció Santa Fe a través de sus medios oficiales respecto a estas pruebas que tendrán validez para los dos partidos.

Mientras tanto, Santa Fe espera la evolución de las molestias musculares que sufren Leandro Castellanos, Dairon Mosquera y Carlos Arboleda penando en el partido de ida. La única ausencia confirmada es Jonathan Herrera, el joven lateral.

Los dos partidos de la gran final se disputarán el 20 de diciembre en Cali y el 27 de diciembre en Bogotá.