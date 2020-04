Santa Fe y dos clubes más estarían presionando a sus jugadores por los contratos

En medio de la adversa situación que atraviesa el fútbol colombiano por la suspensión de todos los eventos a causa del coronavirus, los clubes han empezado a buscar acuerdos financieros con sus trabajadores para mitigar el impacto económico mientras regresa todo a la normalidad. Algunos lo han hecho de buena manera y otros con mal proceder.

Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro (asociación de futbolistas), reveló que hay clubes que están presionando a sus jugadores para suspender los contratos o modificarlos contra su voluntad; mientras que otros sí han llegado a buenos acuerdos como Millonarios, Medellín y Deportivo Cali.

“Santa Fe, Once Caldas y Orsomarso han tratado de presionar a sus jugadores para tratar de suspender los contratos", expresó el directivo en diálogo con el programa ‘Zona Libre de Humo’.

Luego contó algunas posibles soluciones para los problemas en el FPC: “Tendremos una reunión con FIFPRO donde vamos a tratar el tema de los contratos y otros temas que están afectando las ligas en el mundo. La única liga que ha tomado la decisión de terminar es la de Bélgica, ahí se acaban los contratos, en Italia y España aún no se ha definido ese tema".

“La gran mayoría de los clubes han mandado a vacaciones colectivas a sus jugadores esperando al 13 de abril y que decisiones se puedan tomar. El problema ahora es qué va a pasar después del 13 de abril y que es lo que sigue a partir de ahí", contó González Puche.

Y cerró contando lo que buscan para los futbolistas de su agremiación: “Lo que pretendemos es que, si se llega a dar el aval de los créditos para los clubes, es que sea repartido por partes iguales y se pueda controlar el destino del dinero y que sea para las nóminas de sus futbolistas. No me incomoda que algunos directivos del FPC me quieran o me detesten, en este momento lo que tenemos que llegar es a plenos acuerdos".