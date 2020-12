Santiago Montoya: el equipo que lo quiere y su futuro en Millonarios

El mal presente del volante creativo Santiago Montoya tiene en duda su continuidad en Millonarios, por lo que varios clubes del fútbol colombiano, han puesto sus ojos en el ‘Mago’ para hacer uso de sus servicios la próxima temporada.

Uno de esos clubes es el Atlético Bucaramanga, quien tiene en mente quedarse con Montoya -si Millonarios no decide renovar su contrato-. Hay que resaltar que el ‘Mago’ podría llegar como jugador libre al equipo santandereano.



Y es que el creativo 'paisa' desde su llegada a Millonarios (2018) no logró mostrar el nivel que tuvo en el Deportes Tolima por el cual, el equipo capitalino decidió comprar sus derechos deportivos por al rededor de 1.5 millones de dólares para afrontar la Copa Libertadores de ese entonces.

Lamentablemente, las lesiones que ha sufrido Montoya han sido su calvario, puesto que en lo que lleva en Millonarios ha tenido alrededor de dos 'graves' lesiones (rotura de ligamentos, esguince de tobillo) que le han impedido mostrar el por qué lo llevaron al 'embajador'.

No obstante, Santiago no solamente tiene en contra su bajón deportivo, sino que también la hinchada ‘albiazul’ no desea que continúe en el equipo que conformará Alberto Gamero para la próxima temporada. Hay que recordar que Montoya está en la mente de la parcial ‘embajadora’ por el penal que erró ante Deportivo Cali y que le costó la eliminación a Millonarios en la Copa Sudamericana.