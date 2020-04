Macnelly Torres aprovechó la charla que tuvo con uno de los hinchas de Atlético Nacional en redes sociales y confesó los detalles de por qué se fue del cuadro ‘verdolaga’. El mediocampista, hoy de Alianza Petrolera, se refirió a la complicada relación con el técnico Jorge Almirón, del que dice no contó con un buen manejo de grupo.

“Almirón llegó a Nacional y él nunca me dijo que no iba a contar conmigo hasta el final de la pretemporada; me parece que fue un mal manejo. La intención de él era no contar con varios referentes, no veníamos haciendo las cosas tan mal. Pasaron muchas cosas en el semestre y decidí irme de Nacional, al final de ese semestre tomé la decisión de irme para no entorpecer el proyecto que se estaba construyendo”, dijo Torres.

Adicionalmente, aprovechó para referirse a la liga del primer semestre de 2018 que perdió Nacional de local ante Tolima de manera sorpresiva. Según Macnelly, ese equipo no iba bien y todo explotó en un partido que en el papel tenía controlado.