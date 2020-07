Se conocieron las verdaderas razones por las que Lillo se fue de Nacional

Juan Manuel Lillo salió de Atlético Nacional en diciembre de 2017, sin embargo, todavía se siguen conociendo detalles de lo que fue su salida del elenco ‘verdolaga’. El hoy asistente técnico de Pep Guardiola en el Manchester City les dejó a los jugadores del equipo un gran conocimiento del juego que hoy en día recuerdan.

Mire acá: Nacional propuso cuatro alternativas a sus abonados para devolución del dinero

Ese es el caso del excentral Alexis Henríquez, quien habló con ESPN sobre lo que fue la salida del entrenador español del club ‘verdolaga’, y aprovechó para contar detalles de lo que en realidad ocurrió.

"Es un gran maestro. Como entrena, como trata al jugador, como planifica el juego... Tuve la gran fortuna de tener a Osorio y a Lillo que son muy parecidos. Nosotros sabíamos que con él podían armar otra vez un proyecto grande como lo habían empezado los directivos con Osorio. Era otro proyecto... Ya el profesor Reinaldo se había ido junto con la base de los jugadores que veníamos cuatro años juntos. Cuando los directivos tomaron esa decisión (de sacar a Lillo), los directivos se habían equivocado porque después de la salida de Lillo llegaron otros entrenadores y nos fuimos todos ae pique”, contó Henríquez.

Para el exjugador, el club se equivocó porque el proceso de Lillo debió durar más tiempo, y seguro así se iban a encontrar los resultados. “Uno para ganar en un equipo importante, tiene que pensar en contratar a un entrenador no para seis meses. En Nacional para quedar campeón se necesita tiempo porque la presión es muy dura", remarcó.

Asimismo, Henríquez enfatizó que en la gestión Lillo, ningún equipo colombiano los puso en aprietos, solo fueron detalles que los sacaron del torneo, como la eliminación ante el Deportes Tolima desde el punto blanco del penal.

"El profesor Lillo no hizo un mal torneo, nosotros clasificamos primeros. Estábamos empezando apenas con otra idea, el profesor dependiendo del rival contra el que iba a jugar cambiaba los sistemas y los planes de juego. Nosotros nos sentíamos felices. Ningún equipo a nosotros nos sometió; que nos digan que sufrimos en la cancha, no. La salida de Lillo fue por penales; nos gana Tolima porque íbamos ganando 2-0 y acabándose el partido nos cobra”.

Puede ver: Atlético Nacional envía un mensaje de esperanza y unión para que vuelva el fútbol colombiano

“Una cosa que me marcó a mí fue cuando el profesor Lillo nos dijo: 'Muchachos, el azar no está hoy con nosotros, es muy difícil que ganemos'. Después vino la tanda de penales y es complicado por la presión que tenía el grupo por no decepcionar al profe", finalizó el excapitán de Nacional.