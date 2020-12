¿Se podría quedar Borja? Lo que dijo el presidente del Junior

Luego del sorpresivo anuncio de Miguel Ángel Borja sobre su no continuidad en el Junior de Barranquilla para la próxima temporada, muchos hinchas quedaron ‘tristes y preocupados’ por la partida del goleador del equipo barranquillero.

Según Borja, a través de un mensaje en sus redes sociales, manifestó que su representante Ricardo Pachón le había comunicado que el equipo de la costa caribe no podría cumplir con el pacto realizado con el club brasileño Palmeiras, el cual consistía en pagar 4.3 millones de dólares por el 50% de los derechos deportivos.

Le puede interesar: Miguel Ángel Borja confirmó que no sigue en Junior y explicó los motivos

No obstante, el club ‘Tiburón’, en cabeza de su presidente Antonio Char, resaltó que el delantero colombiano no sigue –por el momento– en el club barranquillero: “Lo que se pactó no hace posible hacer uso de la opción por esta situación del Covid-19. Si el club dueño (Palmeiras) de sus derechos deportivos cambia las cosas podría haber alguna posibilidad", aclaró el presidente a la ‘Emisora Atlántico’.

No obstante, los hinchas de Junior empezaron a promover una campaña, la cual consiste en realizar algunas ‘donaciones’ para reunir cierto dinero y que así el goleador pueda seguir defendiendo la camiseta ‘rojiblanca’.

Vea también: Los dos candidatos que tiene Millonarios para reemplazar a John Duque



Cabe resaltar que si Junior no llega a un acuerdo con el equipo brasileño, Borja 'podría' jugar las semifinales de la Copa Libertadores ante River Plate, equipo de sus compatriotas Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal, quienes últimamente han tenido brillantes actuaciones. No obstante, se especula en los medios 'Cariocas' que el equipo dueño de sus derechos deportivos no lo tiene en los planes, por lo que empezarán a escuchar las ofertas que lleguen por el Cordobés, ya sea para prestarlo o venderlo.