Sebastián Gómez y una confesión para los hinchas de Nacional

Sebastián Gómez, jugador de Atlético Nacional, habló para los medios de comunicación sobre su presente deportivo y lo que espera cuando reinicie el fútbol profesional colombiano. El jugador quiere seguir demostrando sus capacidades y así poder aportarle lo mejor al 'verdolaga' para poder pelear por el título.

Por otro lado, Gómez hizo una confesión que le cayó muy bien a los hinchas del 'verde': "Ha tenido un significado muy importante haber cumplido el sueño desde niño de vestir la camiseta de Nacional", dijo el delantero, que no se rinde por tener más minutos y así darle alegrías a los fanáticos antioqueños.

Sobre su sentir en este tiempo de cuarentena, Gómez resalta que no ha dejado de entrenar todos los días para estar bien físicamente al momento de retornar a las canchas; el futbolista confesó que quiere regresar a entrenamientos a campo abierto para compartir con sus compañeros y cuerpo técnico.

"Tengo la esperanza de que el regreso del fútbol colombiano sea lo más pronto posible. Me hace mucha falta volver a entrenar en una cancha, me sigo preparando de la mejor manera en la casa, pero hace mucha falta y espero volver a encontrar con mis compañeros", concluyó.

Sebastián Gómez, de 23 años, jugó en Leones al inicio de su carrera; el año pasado llegó a Atlético Nacional y poco a poco sumó minutos importantes y se acostumbró al estilo de juego del equipo. Este año no ha tenido la continuidad esperada, pero no se rinde y quiere pelear por un lugar en el once, aunque sabe que la idea de juego del técnico Juan Carlos Osorio es rotar la plantilla de jugadores.