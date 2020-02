Sebastián Viera explicó por qué le ha costado a Junior demostrar un buen nivel

Junior de Barranquilla visitará este sábado 22 de febrero a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué en partido de la sexta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2020, con el objetivo se sumar tres puntos que le permitan recuperar las dos unidades perdidas tras el empate con Once Caldas de la quinta jornada.

Mario Sebastián Viera, portero y capitán del cuadro 'rojiblanco', habló en rueda de prensa y explicó que el nuevo estilo de juego se irá reflejando dentro de la cancha poco a poco, de igual forma manifestó la importancia de enfrentar a Tolima y reveló la importancia de Edwuin Cetré en el plantel.

"Espere que nos llegue poro tiempo por que el campeonato es muy corto y nos vamos a jugar cosas importantes", dijo Viera sobre lo qué tardará Junior en demostrar un buen nivel.

El guardameta aclaró que el cuadro barranquillero afrontará compromisos muy importantes además de la liga, ya que iniciará su participación en la Copa Libertadores y en mayo la Superliga contra América.

"Ahora empieza la Libertadores, en liga no puedes quedar afuera de los cuatro y también viene la Superliga. En tres meses y medio hay muchos compromisos donde tenemos que hacer las cosas bien", dijo.

Con respecto al rendimiento que debe tener Junior en condición de local, Viera aseguró que siempre debe ganar juegue bien o mal. "De local siempre debe ser un equipo ganador, juegue bien o mal, a la gente le guste o no hay que ganar. Tenemos que mejorar para llegar al equipo de antes", afirmó.

El portero aclaró que es normal que el equipo aún no juegue bien y no demuestre el fútbol que le gusta al aficionado. "Es normal que pase esto, cuando se ve un equipo con buenos jugadores la gente se ilusiona y cree que es fácil y no lo es. Todo llega a su tiempo, de camiseta no se gana, hay formar un muy buen equipo", señaló.

Por último, indicó que el juego con Deportes Tolima será difícil por la calidad del rival e indicó que Edwuin Cetré le aportará cosas importantes al conjunto.

"Ibagué es una buena plaza, será un partido de ida y vuelta. Es un buen rival pero nosotros estamos obligado a proponer y recuperar los puntos que perdimos de local; Cetrés es importante, pero hay buenos jugadores, cuando Cetré entre nos ayudará", puntualizó.