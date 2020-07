Juan Pablo Segovia es una carta importante del América de Cali en los últimos semestres. El central argentino se ha podido destacar por su liderazgo y papel en la línea defensiva. Sin embargo, la pandemia hizo que el club le suspendiera el contrato mientras se soluciona todo.

Mire acá: Ya estarían las dos sedes neutras para terminar Libertadores y Sudamericana, pero en 2021

El central tiene contrato con América hasta el próximo mes de diciembre, por espera continuar en la institución y lograr llegar a un acuerdo para seguir jugando con la camiseta 'escarlata'. Sobre cómo va su situación, Segovia habló con Futbolred y contó algunos detalles de la negociación.

El zaguero resaltó que su empresario ha estado hablando con la dirigencia americana para poder resolver todo y unirse nuevamente a las prácticas, ya que no entrena con el grupo desde que se fue el profesor Alexandre Guimaraes.

"Estamos esperando una respuesta, hemos hablado varias veces y esperamos que resuelvan la situación. Son temas antes de la pandemia, esperemos que lo puedan resolver, no tiene nada que ver con salario, es un tema anterior a la pandemia y que ellos tienen que resolver", dijo el jugador.

Respecto a las posibilidades que hay para que se logre un acuerdo y siga en el club, Segovia aseguró que han adelantado las conversaciones y todo indica que sí se podría llegar a un feliz término.

"Por lo menos hay la intención de resolver y estoy tranquilo, ya no pasa por aceptar o no, ellos saben que tienen que resolver eso y están en eso, no hay más nada, hay que esperar. No me han dado una fecha, estamos esperando", resaltó.

Puede ver: Médico de América confirmó fechas y quiénes tendrán pruebas de covid-19

Finalmente, reiteró su deseo de continuar en América, por eso espera que pronto se logre definir todo.

"Esos son temas en que cada uno tiene contrato diferente, yo tengo hasta diciembre de 2021, así que estoy tranquilo. Ahora no pienso en que no haya un acuerdo, soy optimista", finalizó.