Según 'Manga' Escobar, él no recibió amenazas; fueron para las directivas de América

Aunque ha sido el club que tuvo más movimientos en el mercado de fichajes, América de Cali ha tenido varios problemas para confirmar sus contrataciones en las últimas horas por varias situaciones, la mayoría económicas; sin embargo, con Andrés Ramiro ‘Manga’ Escobar vivió una situación más compleja.

El futbolista tuvo varias conversaciones con Tulio Gómez la semana anterior, incluso el mismo directivo lo reconoció en varios medios y el fichaje estaba casi listo, porque América busca un delantero además de Aldair Rodríguez. No obstante, llegaron algunas amenazas por el pasado disciplinario de ‘Manga’ y se rompieron las relaciones entre las partes.

En principio se mencionó desde América que las amenazas habían llegado contra ‘Manga’ Escobar, pero el futbolista salió a los medios de comunicación a manifestar su compromiso y decir que su indisciplina era cosa del pasado; sin embargo, se insistió con que él fue el que desistió de llegar.

Ante eso, el propio ‘Manga’ comentó este martes en Win Sports TV que la versión de Tulio Gómez no era cierta y que las amenazas le llegaron al directivo y no a él como se dijo en primera medida.

"Previo a la firma del contrato el Presidente me dice que él fue el que recibió amenazas de los hinchas a sus hijas y su familia. Él me dijo que no se podía hacer la contratación y eso fue lo que pasó”, comentó con molestia el polémico jugador

"En ningún momento recibí amenazas, ni decidí que no iba a jugar en América ni nada por el estilo", agregó sobre lo sucedido.

Por ahora ‘Manga’ sigue buscando club tras varias diferencias de pagos que tuvo con la directiva del Cúcuta Deportivo y en América no se descarta la llegada de otro delantero antes que cierre el mercado en octubre.