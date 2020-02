Seijas está de vuelta en Santa Fe: el drama que vivió y su incierto futuro

Independiente Santa Fe ultima detalles antes de cerrar el periodo de inscripciones en el fútbol colombiano. Y se confirmó por parte del club el regreso de uno de los jugadores que más esperaba la afición por lo que representa en el equipo durante los últimos años.

Luis Manuel Seijas está cerca de recibir el alta médica en Santa Fe luego de 7 meses de recuperación tras una rotura de ligamentos que sufrió en Cúcuta, fue inscrito para este campeonato, aunque su futuro después de junio es incierto.

“Estoy contento, ya pasando la última fase de esta lesión, y recuperación muy complicada; pero bueno, el sacrificio ha valido la pena y la verdad que estoy súper bien, en un 98%…", explicó el mediocampista venezolano en diálogo con los medios del club rojo.

Y prosiguió contando todo lo que sufrió durante su lesión: “La fase preparatoria fue bien larga, seis semanas de cuatro horas de fisioterapia todos los días antes de la operación para no perder tanta masa y que las otras lesiones pudieran sanar. Fue un periodo bastante largo de no saber qué tanto faltaba para la operación”.

Sobre su futuro en Santa Fe tras la lesión, habló sobre su cariño a la institución: "Este club me ha dado todo, un altísimo porcentaje de mi carrera lo viví acá, es un amor que se ha desarrollado con el pasar de los años, por eso iba al estadio... uno tiene que trabajar día a día, agradezco mucho al 'profe' porque en diciembre hablamos como eran los tiempos y los plazos. Independientemente de que no me hubieran inscrito, al final hubiera tenido que trabajar y venir a cumplir mi contrato porque el fútbol a mí no se me acaba en Santa Fe, independientemente de lo que pase en junio".

Luego se refirió a sus impresiones sobre el debut de Santa Fe en el campeonato: “Los primeros partidos, por detalles, no se pudo sumar más, pero el partido ante Junior fue un golpe en la mesa de buen fútbol y carácter contra un equipo que es rival a vencer en este torneo”.

Y cerró avisando que quiere regresar pronto a las canchas: “Yo estoy listo, todos los días meto presión. Ya es un tema de la formalidad del alta médica y luego lo que sienta el departamento médico y técnico encabezado por el ‘profe’ (Hárold Rivera). Estoy con muchas ansias, pero tranquilidad a la vez de saber que estoy muy bien y la operación de la rodilla se realizó de una manera increíble”.