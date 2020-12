Sensible baja para Águilas Doradas en la próxima Liga Betplay

Aún no ha finalizado la liga colombiana y ya hay otro técnico que no continuará en la próxima Liga Betplay. El estratega Francesco Stifano no seguirá en el banquillo técnico de Águilas Doradas tras haber estado un año con el equipo de Rionegro.



A través de sus redes sociales, el timonel venezolano informó a sus seguidores y a la hinchada de las Águilas que no continuará con el equipo: “Un día como hoy, en 2019, llegamos a Águilas Doradas y, exactamente un año después, es momento de cerrar un ciclo que me llena de satisfacción por todo lo que logramos en una temporada tan convulsionada. Es momento de despedirnos”, manifestó el estratega.

Además, agradeció a los directivos, jugadores y las personas que estuvieron acompañándolo a él y a su cuerpo técnico en la temporada que disputaron con el conjunto antioqueño.

“Nos vamos sabiendo que solo un pasito nos faltó para cristalizar los objetivos. Pero los hechos están allí y nada hubiese sido posible sin el compromiso de todos. Nos esperan nuevos proyectos, nuevos destinos, nuevos caminos y los transitaremos con la ilusión de seguir logrando cosas importantes”, concluyó el entrenador en su carta”, finalizó el venezolano.

Hay que recordar que Águilas Doradas estuvo a pocos minutos de haber entrado a los ‘Playoffs’ de la Liga Betplay, pero fue sacado en los últimos minutos en la última jornada (fecha 20) por La Equidad, que actualmente se encuentra disputando las semifinales de la liga colombiana con Independiente Santa Fe.

Finalmente, el técnico resaltó que de los 15 compromisos que lograron disputar, solamente perdieron uno donde dejaron al conjunto de Rionegro con un invicto de 12 partidos.