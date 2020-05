"Sería injusto que el líder sea campeón": En Millonarios opinan cómo debe volver el FPC

“A mí me dijo el doctor que me operó: ‘usted se tiene que volver esclavo del gimnasio y cuidar su cuerpo, yo lo tomé muy a pecho y yo sé que a partir de ahora tengo que ser una persona muy concentrada en cuidar mi cuerpo para que no me vuelva a suceder algo así”, continuó explicando.

También habló sobre lo que piensa del regreso de la Liga Betplay y un nuevo posible sistema de juego: “Sabemos que no vamos a tener la posibilidad de tener vacaciones… No tengo mucho conocimiento de cómo maneja Dimayor estos temas, pero para mí sería muy difícil terminar este torneo; sin embargo, sería injusto decir que aquí quede campeón el líder como en Europa porque aquí el sistema de juego es diferente”.

“Si queremos jugar a seis meses, se inicia en junio y se termina en diciembre; si no, jugar el torneo todo el año también sería muy bueno”, culminó.

Además, el mediocampista señaló que, aunque siente algo de temer por el coronavirus y su situación familiar donde hay un hijo recién nacido, es consciente que la situación económica tiene que reanudarse y está dispuesto a volver a entrenar con las medidas sanitarias respectivas. Por otro lado, agradeció a Gamero la oportunidad de darle cabida, tanto en Millonarios como en Tolima, a pesar que el timonel no gusta de los ’10’ clásicos, pero lo ha usado en otras posiciones del mediocampo.