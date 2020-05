Si Guimaraes no sigue por la crisis, América tendría listo un reemplazo

América de Cali vive un momento de gran incertidumbre por cuenta de la crisis del fútbol profesional colombiano que ha puesto en la cuerda floja a algunos integrantes de su plantilla de jugadores y también por las negociaciones que no se han podido concretar con su cuerpo técnico.

El caso de Alexandre Guimaraes es algo especial. Su contrato vence en el mes de junio y, aunque ya hubo varios acercamientos entre el estratega y la directiva, no han podido llegar a un acuerdo desde el aspecto económico. Esto, porque en los planes de ambas partes estaba tener un panorama deportivo claro sobre el mes de mayo respecto al futuro del elenco escarlata en la Copa Libertadores y el rentado local.

Ante la incertidumbre y a pesar del deseo, no hay nada claro en el caso de Guimaraes. No obstante, ha trascendido una información que apunta a el candidato más fuerte en caso que el costarricense no continúe. Se trata de Juan Cruz Real, exfutbolista argentino que vistió la camiseta de Millonarios y que como técnico estuvo en Colombia trabajando para Alianza Petrolera y Jaguares, club al que renunció antes de la pandemia por los malos resultados.

Cruz Real fue uno de los candidatos más fuertes para llegar al banquillo de América antes de Guimaraes tras la polémica salida de Fernando ‘Pecoso’ Castro. Sin embargo, cuando ya había conversaciones muy adelantadas, la directiva dio marcha atrás a su decisión por el pedido de los hinchas y la opinión pública.

Otra opción que maneja América de Cali es hacer dejar libre a Guimaraes por seis meses y en ese lapso asumiría en el cargo Jersson González (actualmente en divisiones menores), para que el ‘tico’ retome el proyecto en enero; sin embargo, algunas ofertas internacionales podrían dejar al escarlata sin el timonel campeón en diciembre.