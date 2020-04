Sigue el lío en Santa Fe: hijo del 'Chiqui' García le respondió a Eduardo Méndez

En el inicio de esta semana, el presidente de Santa Fe salió al cruce en una caliente polémica que atraviesa el club bogotano con Acolfutpro por cuenta de los acuerdos salariales a los que llegó con su plantilla de jugadores y el tema del fútbol femenino que también se logró resolver.

Eduardo Méndez publicó una carta donde asegura que las acusaciones de Acolfutpro carecen de fundamento porque el elenco capitalino no debe dinero a sus jugadores y ya se llegó a un acuerdo en medio de la crisis. Además, asegurando que esto se daba por una movida de Luis Alberto García, hijo del ‘Chiqui’ y quien fue jugador de Santa Fe años atrás y que perdió una demanda ante el club por supuesta invalidez ocasionada defendiendo la camiseta roja en los últimos años de su carrera.

Ahora, Luis Alberto García es representante de Acolfutpro y puso una querella ante la Superintendencia de Sociedades en contra de Santa Fe, Méndez aseguró que hay malas intenciones detrás de todo esto y el propio García dio su versión del caso en diálogo con ‘Fanáticos de Verde, Azul y Rojo’ de Antena 2 Bogotá.

“Nosotros lo que queremos es que Santa Fe pague a los futbolistas sus salarios. La que pone la queja es la asociación de futbolistas porque no se ha pagado el salario de marzo de los futbolistas. El día que nosotros mandamos la nota, que fue el lunes, no se le había pagado el salario de marzo a los futbolistas”, explicó García sobre la querella instaurada al club albirrojo.

Posteriormente, cuestionó el proceder del presidente Eduardo Méndez: “Nosotros lo que hemos recomendado a los futbolistas y, se han llegado a acuerdos con algunos clubes, es el diálogo social. Pero hacer lo que hizo Santa Fe de la encuesta o tomar medidas de presión, eso no funciona. Estamos en una situación donde los acuerdos son lo que funciona. Ya varios equipos han hecho acuerdos y no es que le paguen el 100% de los salarios a los jugadores, pero la manera es intentar hablar con los futbolistas de buena manera y llegar a acuerdos. Para nosotros no es permitido ni legal una suspensión del contrato de trabajo”.

Posteriormente, ahondó en lo que él considera como mal actuar de algunos elencos en el FPC: “De la primera división solo cuatro o cinco planteles han acordado con sus trabajadores. El resto están con la tesis del Once Caldas, que es obligar a los futbolistas con la suspensión de contratos para obligarlos a negociar. Tenemos un fondo de calamidad para aplicar a deportistas inválidos y cuando tengamos la necesidad de ayudar a futbolistas para comer, pues lo vamos a hacer. Los clubes siguen recibiendo ingreso de televisión y si se observa el canal Win, hay lugar a pago”.

Y cerró cuestionando el acuerdo de Santa Fe con su equipo femenino, pero sin mencionar a otros clubes que han hecho algo similar: “La ley no contempla que para la suspensión de un contrato haya mutuo acuerdo. El mismo Santa Fe emitió un comunicado donde dice que a los hombres se les respetó su contrato, pero a las mujeres se les suspende. Pero en este sentido hay un tema de desigualdad. Este es un tema mundial y no se sabe qué va a pasar, esperamos que la situación mejore y volver al fútbol así sea a puerta cerrada”.