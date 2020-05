Sin dudarlo, Comesaña expuso cómo debe ser el 'nuevo' torneo en Colombia

En los últimos días ha tomado fuerza la posibilidad del regreso para el fútbol profesional colombiano entre julio y septiembre según las indicaciones del Ministerio del deporte y el presidente Iván Duque tras los protocolos sanitarios enviados por Dimayor y la FCF.

Al respecto, fue consultado Julio Comesaña, timonel del Junior de Barranquilla, quien se manifestó a favor del regreso del balompié con los cuidados del caso y opinó cómo le gustaría que se reanudara el campeonato.

“Entiendo que el regreso progresivo a la normalización del fútbol es lo ideal, pero es fundamental el regreso a los entrenamientos que también será progresivo, porque eso va a generar expectativa y tranquilidad a los jugadores. Las sensaciones del confinamiento no son fáciles de explicar, pero el tema es que los seres humanos, o al menos yo, tengo muchos hábitos incorporados a través de mucho tiempo donde las semanas son muy parecidas y quedarse en la casa es muy difícil para mí y para mi familia”, señaló en primera medida en el programa ‘Fanáticos’ de Antena 2 Bogotá.

“No he tenido una conversación profunda con los jugadores, ellos están cumpliendo con un entrenamiento desde sus casas y yo no he querido acosarlos ni llenarles la cabeza de cosas porque ellos están viviendo lo mismo que yo”, enfatizó el uruguayo sobre su plantilla de jugadores.