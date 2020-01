Independiente Santa Fe cayó en su segundo partido del año ante Millonarios en una nueva edición del clásico capitalino, válido por el torneo ESPN de pretemporada, y dejó algunas dudas sobre el funcionamiento del equipo en defensa y en algunas etapas de la fase ofensiva.

Al respecto, se refirió el técnico Hárold Rivera en la rueda de prensa: "No tuvimos la claridad y Millonarios nos controló bien, nos ocupó los espacios y generó acciones. Esto es de trabajar, hay que seguir y esto es bueno para analizar y buscar la solución", señaló el timonel sobre la derrota ante el rival de patio.

Lea también: Nacional probó jugadores y perdió en los penales con Palmeiras en la Florida Cup

Asimismo, enfatizó en los errores defensivos del cuadro ‘albirrojo’: "Lo de Porras (Alexánder) es una apuesta que estamos haciendo con él, viene de la Sub 20, tiene buenas condiciones y deberá ir creciendo. Un clásico le va dar ese rodaje, sigo confiando y creyendo en él. No tuvimos seguridad porque me tocó poner a Arboleda".

Rivera también explicó otros errores de su equipo: "Los clásicos son partidos diferente, tenemos jugadores que están adaptando y el ritmo hace mella. Millonarios con sus jugadores en la mitad hizo buen partido y controló el juego. Nos equivocamos al cerrarnos mucho".

De interés: Millonarios derrotó a Santa Fe en el primer clásico del año

Y cerró hablando de Mauricio Gómez, jugador que fue anunciado el día miércoles y horas después debutó: "Es un extremo por izquierda, desde el año pasado buscaba un jugador en esa posición. Sé que teniendo ese jugador nos puede dar apertura por banda. No viene con ritmo, apenas se está incorporando, pero estoy seguro que va a aportar cosas interesantes".

Con ese resultado, Santa Fe complicó sus aspiraciones de ser finalista del Torneo ESPN el próximo domingo. Deberá esperar por un empate entre América y Cali para lograrlo; si no, se enfocará en el debut de la Liga Betplay que tendrá el viernes 24 de enero en Manizales ante Once Caldas.