Sin titubeos, Michael Ortega confesó los dos clubes a los que desea volver en Colombia

En medio de la crisis sanitaria y económica que vive Colombia, son pocos los deportistas que se han manifestado con aportes solidarios. Uno de los que ha estado muy activo es Michael Ortega, recordado volante en el fútbol colombiano que hoy está en la liga de Chipre y del que se tenían pocas noticias hasta que se empezaron a conocer sus ayudas.

“Desde que comencé a jugar fútbol profesional siempre he ayudado a la gente, yo quise hacer el tema más público para que mucha gente más se una a la causa. Todo lo que hago me ayuda a mí también para saber que estoy haciendo las cosas bien, yo también he pasado cosas difíciles y sé qué es eso”, manifestó el jugador.

Lea también: Gobierno confirmó parámetros para actividad deportiva en Colombia desde el 27 de abril

“Hemos dado más o menos unos 2000 mercados, pero la idea es seguir ayudando a más gente. Dios me ha dado el corazón de ayudar, me ha privilegiado con un trabajo que me gusta, yo he sido muy inteligente y he sabido usar mi capital para ahorrar y ahora estoy usando esa base para dar una ayuda a los demás", continuó relatando en diálogo con el programa ‘Zona Libre de Humo’.

Sobre una posible vuelta al fútbol colombiano, también fue muy sincero: “Yo siempre he pensado regresar a Deportivo Cali o Junior, porque los llevo en el corazón. Con Junior tengo una deuda pendiente y uno siempre tiene que ser agradecido en la vida (por eso el Cali)”.

De interés: ¡Imperdible mano a mano! Confesiones del 'Pibe' y Ruggeri sobre el histórico 5-0

"Deportivo Cali me recibió cuando tenía 13 años, el ‘profe’ Arboleda me dio la bienvenida, yo lo amo con toda mi vida, él siempre me colaboró y peleó por mi cuando me iban a sacar… Si se da la oportunidad de regresar a Colombia, bendito sea el señor, pero por ahora mi prioridad es seguir en Europa", culminó el mediocampista.