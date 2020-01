Sorpresas en el Top 5 de los equipos más costosos del fútbol colombiano

A punto de empezar la temporada 2020 del fútbol colombiano, el reconocido portal de datos Transfermarkt publicó el escalafón de los equipos con más ingresos en el país, de los que se destacan varios nombres y muchas sorpresas dentro del Top 5.

En el papel, se pensaba que con la gran inversión realizada por el Junior en el mercado de pases se iba a posicionar en el primer lugar y pelear esta ubicación con el América de Cali; sin embargo no es así...

Las dos escuadras que mejor y más se reforzaron no están en la punta del ránking. En la mencionada ubicación se encuentra Atlético Nacional, equipo que cuenta con unos ingresos de 24,63 millones de euros, por encima del segundo, Junior. La escuadra barranquillera cuenta con 24,58 millones.

La tercera casilla sorprende ampliamente, porque allí se encuentra Millonarios por encima del elenco 'escarlata' que es cuarto. El cuadro 'embajador' tiene unos ingresos de 22,13 millones, mientras que los caleños suman 21,90.

En el quinto puesto está el Deportes Tolima con 21,63 millones de euros y supera al Independiente Medellín (18,38), Santa Fe (17,13) y el Deportivo Cali (15,15).

Estos datos cambian completamente el panorama respecto a la inversión realizada por cada club del fútbol colombiano de cara al inicio de la Liga BetPlay I 2020. Eso sí, hay que resaltar que los clubes que jugarán Copa Libertadores son Junior, América, Tolima y Medellín; y en la Sudamericana estarán Nacional, Millonarios, Deportivo Cali y Deportivo Pasto.