Sorpresiva confesión desde Holanda: "Me gustaría jugar en América de Cali"

Desde su regreso a la primera división y ahora siendo el campeón del fútbol colombiano, América de Cali ha seducido a varios futbolistas reconocidos que han manifestado su deseo de vestir la divisa escarlata. En este caso, el colombiano Luis Sinisterra, quien milita en el Feyenoord de la primera división de Holanda.



El joven futbolista, que cumple cuarentena en los Países Bajos, expresó su deseo de volver en un futuro al fútbol colombiano y de vestir la camiseta del América de Cali, club del cual dijo ser hincha, aunque su debut fue en el Once Caldas de Manizales.

“Es un objetivo quedar campeón en mi país... Me gustaría mucho con Once Caldas, es el equipo donde salí, es mi casa, el equipo donde debuté profesionalmente... También me gustaría el América, soy hincha de ese equipo, pero sabemos que esas cosas de hincha no son muy claras; pues uno juega en el equipo que toque”, señaló el jugador de 20 años en el diario As.

Luego se refirió a algunos futbolistas del rentado colombiano que han llamado su atención: “Me gusta mucho Duván Vergara, creo que juega muy bien ahí en América. Del Once Caldas me gusta Carbonero que tuvo buenas actuaciones y Ménder García. Esos son los dos equipos que más trato de seguir, porque por los horarios es complicado seguir los partidos acá”.

Y cerró hablando sobre sus referentes del balompié mundial: “Del fútbol internacional, me gusta Cristiano Ronaldo, también veo mucho a Mbappé, Sancho y jugadores que son estrellas en mi posición como Neymar... La verdad tengo muchos jugadores grandes que sigo y verlos cada vez que puedo”.