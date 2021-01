¿Stiven Mendoza podría volver al América? Lo que dijo el jugador en redes sociales

Hay que recordar que Mendoza festejó en la ‘Sucursal del Cielo’ con los referentes del título del 2020 como lo fueron Duván Vergara, Yesus Cabrera y Jéfferson Murillo.

No obstante, Stiven Mendoza es actualmente jugador de Amiens SC de la liga francesa, donde ya disputó once compromisos y anotó en cuatro oportunidades; sin embargo, el colombiano tiene la libertad de negociar su futuro teniendo en cuenta que el vínculo contractual con los franceses no ha sido renovado.