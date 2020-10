Tabla de posiciones Liga Betplay: dos equipos, al borde de la clasificación

En esta fecha dominical que siguió con la jornada 16 de la Liga Betplay, dejó muchas sorpresas para los equipos del FPC; nuevamente el VAR salió como protagonista, algunas lesiones preocupantes y a Independiente Santa Fe y Deportivo Cali muy cerca de la clasificación.



El primer compromiso se realizó entre Envigado y Alianza Petrolera donde ambos equipos repartieron los puntos en el Polideportivo Sur gracias al marcador de 3-3 que dejó a ambos equipos mal parados en la tabla de posiciones de la Liga Betplay.



Posteriormente a ese encuentro, se disputó en el Estadio La Independencia el compromiso entre Patriotas y Atlético Nacional en donde el conjunto 'verdolaga' cayó sorpresivamente con el marcador 2-1 y lo hace pensar en Millonarios para recuperar los puntos perdidos.



Después de ese compromiso, Independiente Santa Fe le ganó cómodamente a Boyacá Chicó con el marcador de 3-1 pero sufrió dos pérdidas importantes para lo que resta de la liga, como lo son Leandro Castellanos y Fabián Sambueza.



Más adelante el actual campeón del FPC se cruzó con el Deportivo Pasto en donde el cuadro local terminó ganando con el doblete de Adrián Ramos y un tanto de Yesus Cabrera mientras que por el cuadro 'pastuso' descontó Jersón Malagón y Ray Vanegas.



Finalmente, el compromiso que cerraba la jornada del domingo entre Deportivo Cali e Independiente Medellín, se pudo apreciar un partido intenso debido a que uno de los protagonista fue el VAR por las acciones dudosas que se presentaron en el encuentro. Sin embargo, los dirigidos por Alfredo Arias -técnico del Deportivo Cali- están cada vez más cerca de asegurar el cupo a los ocho mejores del FPC, gracias al marcador obtenido de 2-3.



Cabe resaltar que la fecha 16 se cerrará este lunes 26 de octubre con los compromisos entre Águilas Doradas vs Deportivo Pereira y Bucaramanga vs Cúcuta Deportivo.



1. Tolima 31 pts

2. Santa Fe 30 pts

3. Deportivo Cali 30 pts

4. Deportivo Pasto 29 pts

5. América de Cali 27 pts

6. Atlético Nacional 26 pts

7. Once Caldas 25 pts

8. La Equidad 24 pts

9. Junior 23 pts

10. Envigado 18 pts

11. Millonarios 18 pts

12. Alianza Petrolera 18pts

13. Bucaramanga 17 pts