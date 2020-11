TABLA DE POSICIONES, LIGA BETPLAY: Santa Fe es líder, Millonarios sigue soñando

Dio inicio la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2020 con cuatro partidos que dejaron cuatro victorias, cinco goles y un nuevo líder.

En el primer duelo del día, La Equidad quedó muy cerca de asegurar su clasificación al derrotar en condición de local 1-0 a Patriotas. Con este triunfo, el cuadro 'asegurador' llegó a 29 puntos, mientras que el boyacense se quedó con 14.

A segunda hora, en partidos de equipos eliminados, Deportivo Independiente Medellín superó 1-0 a Atlético Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot. Javier Reina anotó el único tanto del encuentro.

En el Hernán Ramírez Villegas, Millonarios sigue soñando con conseguir la clasificación después de derrotar con goles de Cristian Arango y Ricardo Márquez 2-0 a Deportivo Pereira.

Con estos tres puntos, el conjunto 'embajador' llegó a 27 para ubicarse noveno, mientras que el 'matecaña' quedó con 17.

En el partido que cerró la jornada del martes, Independiente Santa Fe se convirtió en el nuevo líder de la Liga BetPlay al vencer en el estadio El Campín a Deportes Tolima con tanto de Andrés Pérez.

De esta manera, el cuadro 'cardenal' llegó a 37 unidades, las mismas del conjunto 'pijao', pero por mejor diferencia de gol se queda con la primera posición.

Este miércoles continuará la fecha 19 de la Liga los partidos: Deportivo Cali Vs. Envigado; Jaguares Vs. Junior; Boyacá Chicó Vs. Águilas Doradas y Alianza Petrolera Vs. Atlético Nacional.