Técnico de Pasto pide la reanudación de la Liga en las mismas condiciones

Deportivo Pasto llegó a un acuerdo con sus jugadores y el cuerpo técnico de la institución nariñense, luego de una extensa negociación entre las partes. La situación fue confirmada por el entrenador del equipo 'volcánico', Diego Corredor, quien en diálogo con el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2, aseguró que todo estaba solucionado y pidió por el regreso del fútbol para que la situación mejore.

"La parte administrativa nos cancelará los salarios de marzo y abril completos, mientras los jugadores que ganan menos de cinco millones van a recibir su plata completa y algunos futbolistas, junto al cuerpo técnico, llegamos a un acuerdo de una rebaja en mayo, esperando que esto no se alargue mucho para no salir perjudicados", arrancó asegurando corredor respecto a la parte salarial.

Sobre estos arreglos, puntualizó: "Aquí no se habló con jugadores aparte, sabíamos que si no llegaba la plata tocaba aguantar, yo hablé con Casabón ayer (jueves) y espero que el acuerdo, que inicia desde el mes de mayo, no dure demasiado tiempo". De igual manera, sobre los contratos que se vencen añadió: "Solo Julián Guevara y David Hernández (finalizan contratos), se están evaluando el tema económico y el tema deportivo. Además, esperando a que se tomen decisiones sobre el inicio de la liga y para saber cuándo se abrirá el mercado".

Luego, refiriéndose a lo que puede venir y su idea de regresar al fútbol, añadió: "Esperamos que a inicios de junio se avale el protocolo para iniciar los entrenamientos y que, un mes después, se dé el aval para iniciar el torneo. Aquí tiene que haber justicia, se tiene que respetar lo que se estaba jugando y más nosotros evaluando el rendimiento de Deportivo Pasto, que con un partido menos estaba a un punto de Atlético Nacional. Lo justo es arrancar con el mismo torneo y arrancar el otro así no tengamos mucho tiempo de descanso".

Finalmente, Corredor concluyó al respecto: "Todos conocemos la situación. Hay que seguir la Liga como está. Tomar decisiones que se tengan que tomar, jugar en una sede o regresar a la normalidad".