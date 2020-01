Independiente Santa Fe no pasó del empate como local ante Envigado en la segunda fecha de la Liga Betplay y dejó escapar puntos importantes en la carrera por llegar a la segunda fase del torneo que en esta oportunidad solo tendrá cupo para cuatro equipos.



Tras finalizar el partido, una de las dudas que respondió el técnico Hárold Rivera paso por la ausencia de Andrés Pérez y Nicolás Hernández en la convocatoria. Dos de los jugadores más importantes del plantel 'cardenal'. El DT respondió quejándose de la nueva regla en Dimayor.



“Es decisión técnica y también por la situación de solo cinco suplentes, uno tiene que mirar muchas situaciones”, explicó el timonel que buscaba más variantes ofensivas en su banquillo teniendo en cuenta que era un partido en condición de local.



Luego se lamentó por ceder puntos en Bogotá ante un rival, sobre el papel, menor: "Queríamos ganar y tenemos que sumar, yo dije en Manizales que el punto era válido si ganábamos, ahora debemos ir a Rionegro a ganar, porque no se pueden desperdiciar puntos. A todos los rivales los miramos con respeto, pero hay bronca porque queríamos ganar".



Asimismo, se refirió al tardío engranaje de su equipo con los nuevos jugadores: "La idea es ir adquiriendo el ritmo de competencia, pero la adaptación debe ser rápida, pero eso lo da la competencia. También hay situaciones que se presentan y cortan el ritmo del juego. Esto es de trabajo, pero debemos trabajar rápido".



Y cerró hablando de Yohandry Orozco, mediocampista ofensivo que debutó este jueves con Santa Fe: "Nos va a aportar mucho a medida que vaya adaptando, pero estoy seguro de que se acoplará, tiene tiro libre y buenos pases. Esperamos tener eso lo más pronto posible, no solo de él, sino de todos".