Técnico del Cali cuestiona al gobierno por no darle luz verde al fútbol colombiano

Pero más adelante cuestionó la reactivación económica donde el fútbol no ha sido tratado con el mismo empeño: “Yo no entiendo cómo alguien puede estar más seguro abriendo un centro comercial que en una cancha de fútbol pasando por test cada tres días y con una edad en la que esta enfermedad no tiene le grave riesgo de edad y población. En Cali no puedo mandar a mis jugadores a entrenar a Pance, pero mis jugadores sí pueden ir al centro comercial y no a una cancha de fútbol. Eso yo no lo entiendo”.

“Se habla de que no podemos entrenar durante los quince días, una cosa que yo no veo en otra actividad. Yo concluyo que, seguramente una cancha de fútbol es más peligrosa que otro sector de la ciudad”, señaló con sarcasmo el timonel.

Y cerró contando la postura de los dirigentes del Deportivo Cali: “Los directivos están a la espera de una resolución y que les dicten las normas para volver a la actividad. Ha sido complicado porque había fechas. Es mejor que nos digan 'no sé' a que nos cambien las fechas a cada rato… La verdad es que necesitamos trabajar”.