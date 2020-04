Técnico del Cali destaca la competitividad en la Liga Betplay

Alfredo Arias, técnico del Deportivo Cali, habló con Win Sports sobre el fútbol colombiano y cómo ha sido su experiencia en los pocos meses que ha estado en el fútbol 'cafetero' al frente del elenco 'azucarero'.

Para el estratega uruguayo, a diferencia de otros países, Colombia tiene un fútbol donde cualquiera puede salir campeón por la estructura del campeonato, eso hace que todos los clubes sean competitivos y fuertes.

"Me ha sorprendido la paridad que hay en la liga. Es un campeonato diferente a las del resto del mundo", así lo definió el estratega del Cali, que ve que no solo hay dos o tres clubes que por historia siempre pelean por el campeonato, también se destacan otras escuadras.

"Generalmente cuando uno va a un equipo grande, tiene más o menos identificados a los dos rivales que pelean por el campeonato, pero acá la liga ha demostrado que tiene dos equipos grandes en Medellín, en Cali, en Bogotá, también están Junior, Tolima, Once Caldas, ahora Pasto que está arriba, todo eso hace ver que es una liga muy pareja y te hace competir fuertemente", resaltó.

Asimismo, Arias se refirió a cómo ha sido su experiencia en el Cali y cómo ha visto el desarrollo del campeonato hasta ahora hecho por el 'azucarero'.

"Tenemos un partido pendiente, si lo ganáramos estaríamos a un punto del líder. En tres partidos que hemos empatado estuvimos en ventaja hasta los últimos minutos y ahí es donde hay que analizar por qué no los terminamos ganando. No nos defendimos con la pelota en esos tres partidos, pero si trabajamos con más tiempo seguramente podamos lograr los puntos que ahí no logramos", puntualizó.

El Deportivo Cali de Alfredo Arias es noveno del campeonato colombiano con 11 puntos en siete partidos jugados y una diferencia de gol de 3.