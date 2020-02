Técnico del Cali y su elegante respuesta a las quejas de Osorio

La actuación de Juan Carlos Osorio, durante y después del partido frente a Deportivo Cali, generó molestias en varios sectores de la institución azucarera, que le respondió al entrenador de diferentes maneras y una de ellas fue la del técnico, Alfredo Arias, quien en la rueda de prensa de este jueves se refirió a los dichos del tecnico 'verdolaga', asegurando que no le parece correcto criticar al otro.

"Yo hablé del profesor Osorio antes del partido, lo saludé durante el partido y posteriormente lo volví a ver en a conferencia de prensa. Y siempre opiné lo mismo y eso es lo que opino de él. Además, aprendí hace tiempo que aquel que habla mal del otro, habla más de sí mismo que del otro, así que mis elogios son para él", arrancó diciendo Arias sobre respecto a Osorio, de quien también se quejaron los jugadores del Cali.

Luego, contestando a la crítica por el tiempo efectivo de juego, fue claro: "¿Qué se toma por tiempo efectivo? Nosotros tenemos dos plataformas internacionales con software que nos dan los datos de partido y a nosotros nos dio un dato diferente al que le dio a ellos. Mientras no nos pongamos de acuerdo en qué es el tiempo efectivo de juego, no nos podemos enojar por estas diferencias. Yo me gradué de contabilidad y creo que los números que uno no puede medir en realidad, no pueden generar críticas, esto a diferencia del número de remates al arco, que sí son medibles, al igual que los goles, son cosas claras".

Y puntualizó: "No conozco ningún equipo que quiera ensuciar el partido y haga la misma cantidad de faltas que el rival. Sea cual sea la cantidad de minutos disputados, yo estoy igual de preocupado que el señor Osorio: que el fútbol sea fluido, que no haya faltas, que todos juguemos y nos dediquemos a jugar. Si algo me han criticado en otros lados es el ser 'lírico' y esta sería la primera vez que me critican de antifútbol, pero bueno, bienvenida sea la crítica".

Tras esto, finalizó: "En conclusión, lo que quiero decir es que todos queremos que el fútbol sea fluido, pero en lo que pasó el otro día, en ese 'baile' bailamos los dos, no bailó uno solo. Los dos bailamos de la misma forma, los dos cometimos la misma cantidad de faltas, pateamos las mismas veces, tuvimos prácticamente la misma posesión y los dos convertimos dos goles y hasta creamos más chances de gol, para bien o para mal, esto lo bailamos los dos".

"Hay un número y es irrefutable, había 30000 personas alentando al equipo desde antes del inicio del partido y mi equipo, mis jugadores, valientes, se pararon ahí y jugaron fútbol. Me queda con lo que empecé, que el señor Osorio es un gran técnico, de los mejores de América y, seguramente, lo que él siente lo sentimos todos, para que este fútbol sea un gran espectáculo y los jugadores disfruten más, pero lo ocurrido, sucedió de parte y parte", concluyó.