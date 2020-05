Técnico del Deportivo Cali dejó claro mensaje a futbolistas y técnicos en la crisis

El fútbol colombiano atraviesa una incertidumbre en medio de la crisis del coronavirus por cuenta de la suspensión de la Liga Betplay que tiene en problemas a los clubes y también a sus planteles que se han visto obligados a disminuir su sueldo y perder el ritmo físico y táctico al que están acostumbrados.

Alfredo Arias, técnico del Deportivo Cali, se mostró reflexivo sobre la actualidad del fútbol y dejó claro que los jugadores son personas privilegiadas sobre el resto de personas del país, en lo que a garantías y cuidados se refiere.

Lea también: Beckenbauer al Tren Valencia: haga lo que hace en Santa Fe

“Lo que extrañamos todos es el fútbol, es la cancha, el día a día con los jugadores en la cancha. Falta lo fundamental, ¿cómo podemos volver? La respuesta la tienen los gobernantes… Sabemos que el mundo ahora no es igual al que vivíamos, tenemos que cuidarnos", señaló en el programa ‘Zona Libre de Humo’.

"Prefiero abocarme a lo oficial y lo que me comunique el equipo, mantenemos todos los días un dialogo con el cuerpo técnico, médicos y dirigentes. El mundo tiene que volver a funcionar, lo más difícil ha sido quedarse en casa, yo hablo de mí mismo, estoy lejos de mi familia y vivo solo, me hacen mucha falta", señaló el estratega uruguayo deseando el pronto regreso del balompié profesional.

De interés: Chipre acabó su liga y Michael Ortega se coronó campeón con el Omonia Nicosia

"Lo más difícil para nosotros ha sido no estar en la cancha, no poder convivir y entrenar… Yo no creo que la vida nuestra, de los futbolistas y los entrenadores tengan más valor que la de los que están yendo a atender a los hospitales, que los recogen la basura o los que tiene salir a buscar el peso para su familia… Toda esa gente que nombré no van a tener los cuidados que tendremos los futbolistas y eso nos hace privilegiados", acotó Arias a manera de reflexión sobre la pandemia.